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13:28, 27 февраля 2024Мир

Туск опроверг отправку польских войск на Украину

Туск: Варшава не планирует посылать польских военных на территорию Украины
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Варшава не планирует посылать польских военных на территорию Украины, но нацелена на продолжение поддержки Киева в военном отношении. Об этом в эфире TVPInfo заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции после переговоров с чешским коллегой Петром Фиалой.

«Польша не планирует высылать свои подразделения на территорию Украины», — заявил политик. По его словам, Польша будет продолжать военную поддержку Украины. Вместе с тем он отметил «недостаточные объемы» поставок западной помощи.

Ранее замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик также заявил, что Варшава отказывается от отправки своих войск на Украину. «В Польше нет такого проекта и идеи», — сказал он, добавив, что вопросы безопасности остаются «очень деликатными».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.

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      Виктория Кондратьева
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