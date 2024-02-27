Туск опроверг отправку польских войск на Украину

Туск: Варшава не планирует посылать польских военных на территорию Украины

Варшава не планирует посылать польских военных на территорию Украины, но нацелена на продолжение поддержки Киева в военном отношении. Об этом в эфире TVPInfo заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции после переговоров с чешским коллегой Петром Фиалой.

«Польша не планирует высылать свои подразделения на территорию Украины», — заявил политик. По его словам, Польша будет продолжать военную поддержку Украины. Вместе с тем он отметил «недостаточные объемы» поставок западной помощи.

Ранее замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик также заявил, что Варшава отказывается от отправки своих войск на Украину. «В Польше нет такого проекта и идеи», — сказал он, добавив, что вопросы безопасности остаются «очень деликатными».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.