Макрон заявил о необходимости поражения России для безопасности в Европе

Президент Франции Макрон: поражение России необходимо для безопасности в Европе

России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи по помощи Украине, передает Le Figaro.

«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — заявил политик.

Макрон также добавил, что Европейский союз (ЕС) договорился о создании «коалиции для глубоких ударов» под которой подразумеваются поставки Киеву ракет среднего и дальнего действия.

Ранее в ходе пресс-конференции Макрон допустил возможность отправки военных стран ЕС и НАТО на Украину. Он подчеркнул, что консенсуса по данному вопросу нет, однако подобная возможность обсуждается.