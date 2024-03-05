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15:44, 5 марта 2024Мир

Макрон призвал забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска на Украину

Макрон: союзники Киева должны забыть про трусость и активизировать помощь ВСУ

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Чехию заявил, что союзники Киева должны активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув, что нынешняя обстановка обязывает европейцев «забыть про трусость». Об этом сообщает Reuters.

«Мы, как европейцы, безусловно приближаемся к моменту, когда нам всем нужно не быть трусами», — заявил Макрон французским эмигрантам, проживающим в Праге.

Ожидается, что во время своего визита в Прагу Макрон также обсудит реализацию планов помощи по финансированию закупки сотен тысяч снарядов из третьих стран для отправки на Украину, объявленных в прошлом месяце Чехией при поддержке Канады, Дании и других стран-союзников Киева.

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Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что идея Макрона об отправке военных на Украину «предана забвению». «Во встрече в Париже, организованной Макроном, принимал участие замминистра Эдмондо Чириэлли. За несколько часов до того была встреча G7. Никто никогда не говорил об этой гипотезе», — отметил дипломат.

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он отметил, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. После волны критики он подчеркнул, что его заявления взвешенны и продуманны.

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      Виктория Кондратьева
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