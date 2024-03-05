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14:56, 5 марта 2024Мир

В МИД Италии назвали преданной забвению идею Макрона об отправке военных Украине

Глава МИД Таяни: идея Макрона об отправке военных Украине предана забвению

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину «предана забвению». Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает Rai Radio1.

«Во встрече в Париже, организованной Макроном, принимал участие замминистра Эдмондо Чириэлли. За несколько часов до того была встреча G7. Никто никогда не говорил об этой гипотезе», — отметил дипломат.

Таяни также подчеркнул, что никто в итальянском правительстве не знал о данной идее. Кроме того, он добавил, что Рим не будет направлять своих военных на Украину.

Ранее Макрон заявил об отсутствии планов отправить сухопутные войска на Украину в ближайшем будущем. Однако он также отметил, что ни один из вариантов помощи Киеву не исключен.

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      Максим Габриелян
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