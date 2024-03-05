В МИД Италии назвали преданной забвению идею Макрона об отправке военных Украине

Глава МИД Таяни: идея Макрона об отправке военных Украине предана забвению

Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину «предана забвению». Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает Rai Radio1.

«Во встрече в Париже, организованной Макроном, принимал участие замминистра Эдмондо Чириэлли. За несколько часов до того была встреча G7. Никто никогда не говорил об этой гипотезе», — отметил дипломат.

Таяни также подчеркнул, что никто в итальянском правительстве не знал о данной идее. Кроме того, он добавил, что Рим не будет направлять своих военных на Украину.

Ранее Макрон заявил об отсутствии планов отправить сухопутные войска на Украину в ближайшем будущем. Однако он также отметил, что ни один из вариантов помощи Киеву не исключен.