Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 4 марта 2024Мир

Макрон высказался о планах отправить войска на Украину

Макрон: Франция не отправит войска на Украину в ближайшем будущем

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии планов отправлять сухопутные войска на Украину в ближайшем будущем. Об этом пишет чешский портал Novinky, которому он дал интервью.

Макрон пояснил, что, говоря об отправке войск на Украину, он имел в виду, что «ничто не исключено». «Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего, непосредственно на украинской территории», — сказал президент Франции.

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он отметил, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. После волны критики он подчеркнул, что его заявления взвешенны и продуманны.

7 марта, как ожидается, Макрон обсудит вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину с лидерами партий.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Украина не хочет переговоров с Россией о транзите газа. Власти собираются использовать газопровод для своих целей

      Власти Подмосковья объяснили вырытый для пешеходов туннель в сугробе

      В России утвердили размер выплаты на детей в случае ранения вблизи зоны СВО

      Макрон высказался о планах отправить войска на Украину

      В сети раскритиковали внешность популярного украинского блогера после пластики

      Адвокат Блиновской оценила возможность использовать новый вид амнистии

      Экс-директор Бориса Моисеева вспомнил о его отношении к дочери Пугачевой

      Установку Krab ВСУ уничтожили «хитрой» ракетой

      На Украине суд одобрил конфискацию имущества Киселева

      Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше