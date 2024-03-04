Макрон высказался о планах отправить войска на Украину

Макрон: Франция не отправит войска на Украину в ближайшем будущем

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии планов отправлять сухопутные войска на Украину в ближайшем будущем. Об этом пишет чешский портал Novinky, которому он дал интервью.

Макрон пояснил, что, говоря об отправке войск на Украину, он имел в виду, что «ничто не исключено». «Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего, непосредственно на украинской территории», — сказал президент Франции.

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он отметил, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. После волны критики он подчеркнул, что его заявления взвешенны и продуманны.

7 марта, как ожидается, Макрон обсудит вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину с лидерами партий.