Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:49, 1 марта 2024Мир

Макрон обсудит вопрос отправки войск на Украину с лидерами партий

Макрон обсудит вопрос отправки войск на Украину с лидерами партий 7 марта

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину. Об этом пишет Le Figaro.

«Президент примет в четверг, 7 марта, в 10:30 всех партийных лидеров на встрече, посвященной ситуации на Украине», — сообщили изданию в Елисейском дворце.

Le Figaro отмечает, что заявление Макрона о возможности ввода войск на Украину вызвало критику со стороны оппозиции, после чего Елисейский дворец объявил о дебатах и ​​голосовании в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, заключенному с Украиной в феврале.

Ранее президент Франции допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он подчеркнул, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. После волны критики он заявил, что его заявления взвешены и продуманы.

Позже глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил, что Париж не отправит войска на Украину, потому что французы не хотят погибать за нее. «Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией», — сказал дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кого это коснется?

      Слухи о болезни и коме Кейт Миддлтон опровергли

      Испытан очищающий организм от химикатов препарат

      В России инвалид полгода провел в рабстве и выжил благодаря случайной встрече

      Стало известно о присутствии западных спецслужб на Украине

      Полицейские изъяли у жителя Запорожской области оружие и боеприпасы

      Южная Корея захотела впервые за 30 лет изменить концепцию объединения с КНДР

      Голландский депутат назвал смехотворным соглашение о безопасности с Украиной

      Макрон обсудит вопрос отправки войск на Украину с лидерами партий

      Легионера «Спартака» отпустили из-под стражи в Дубае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше