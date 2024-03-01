Макрон обсудит вопрос отправки войск на Украину с лидерами партий 7 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину. Об этом пишет Le Figaro.

«Президент примет в четверг, 7 марта, в 10:30 всех партийных лидеров на встрече, посвященной ситуации на Украине», — сообщили изданию в Елисейском дворце.

Le Figaro отмечает, что заявление Макрона о возможности ввода войск на Украину вызвало критику со стороны оппозиции, после чего Елисейский дворец объявил о дебатах и ​​голосовании в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, заключенному с Украиной в феврале.

Ранее президент Франции допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он подчеркнул, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. После волны критики он заявил, что его заявления взвешены и продуманы.

Позже глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил, что Париж не отправит войска на Украину, потому что французы не хотят погибать за нее. «Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией», — сказал дипломат.

