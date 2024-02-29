Макрон заявил о взвешенности заявлений об отправке западных войск на Украину

Макрон: каждое слово на тему отправки войск на Украину взвешено и продумано

Заявления об отправке западных войск на Украину взвешены и продуманы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения будущей Олимпийской деревни на окраине Парижа, сообщает ТАСС.

«Это достаточно серьезная тема. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — подчеркнул он.

Однако французский лидер отказался давать «геополитические комментарии» по этой теме. Он уточнил, что не стоит думать об украинском конфликте во время открытия Олимпийской деревни.

«Спорт должен способствовать единению и умиротворению», — пояснил Макрон.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь уточнил детали возможной отправки французских военнослужащих на Украину. По его словам, солдаты ВС Франции могли бы защищать украинские границы.