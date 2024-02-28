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21:36, 28 февраля 2024Мир

Премьер Франции уточнил детали возможной отправки французских солдат на Украину

Премьер Атталь: солдаты ВС Франции могли бы защищать границы Украины
Габриэль Атталь

Габриэль Атталь. Фото: Alain Jocard / Pool / Reuters

Французские военные могут быть отправлены на Украину для защиты границ, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Его слова передает ТАСС.

«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой земля-воздух или защитой ряда границ», — уточнил политик, комментируя недавнее заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Премьер также добавил, что слова французского лидера не являются объявлением о каких-либо действиях.

Ранее Макрон допустил возможность введения западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он подчеркнул, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут.

Высказывание главы Франции оценил президент Украины Владимир Зеленский, назвав его «хорошим знаком».

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      Марина Совина
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