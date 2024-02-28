Премьер Франции уточнил детали возможной отправки французских солдат на Украину

Премьер Атталь: солдаты ВС Франции могли бы защищать границы Украины

Французские военные могут быть отправлены на Украину для защиты границ, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Его слова передает ТАСС.

«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой земля-воздух или защитой ряда границ», — уточнил политик, комментируя недавнее заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Премьер также добавил, что слова французского лидера не являются объявлением о каких-либо действиях.

Ранее Макрон допустил возможность введения западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он подчеркнул, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут.

Высказывание главы Франции оценил президент Украины Владимир Зеленский, назвав его «хорошим знаком».