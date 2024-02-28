Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:53, 28 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Зеленский назвал «хорошим знаком» слова Макрона об отправке войск на Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Tarasov / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский положительно оценил заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Об этом пишет «Страна.ua».

Глава Украины отреагировал на слова французского политика. Он назвал высказывание Макрона «хорошим знаком».

27 февраля Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

Он также рассказал, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Распоясавшиеся европейские сателлиты». Посол России заявил, что США осознают последствия отправки войск на Украину

      Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу

      Врач предостерегла от одной портящей секс ошибки

      Названы причины провала фронта ВСУ

      Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

      Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

      В США произошел инцидент с бомбардировщиком B-52

      Директор ЦРУ рассказал американским конгрессменам о тяжелой ситуации на Украине

      Пентагон назвал сильную сторону россиян

      Google Assistant для Android нашли замену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше