Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Зеленский назвал «хорошим знаком» слова Макрона об отправке войск на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский положительно оценил заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Об этом пишет «Страна.ua».

Глава Украины отреагировал на слова французского политика. Он назвал высказывание Макрона «хорошим знаком».

27 февраля Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

Он также рассказал, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия.