Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения о безопасности с Украиной

Макрон: соглашение о безопасности между Парижем и Киевом рассчитано на 10 лет

Срок действия подписанного между Францией и Украиной соглашения о безопасности рассчитан на десять лет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Он уточнил, что документ будет действовать, пока Украина не станет членом НАТО.

По словам Макрона, в соглашении прописано выделение трех миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. В целом документ касается поставок Киеву современного военного оборудования по стандартам НАТО, обучения солдат Вооруженных сил страны (ВСУ). Еще одним пунктом значится производство оружия на Украине французскими компаниями для укрепления ее оборонной индустрии.

Франция стала второй страной, заключившей двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Ранее похожий меморандум Киев заключил с Германией.