Канцлер Германии раскрыл детали соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Шольц: соглашение о безопасности Киева охватывает период после прекращения огня

Долгосрочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины охватывает период после потенциального прекращения огня на Украине. Такие детали договора с Киевом раскрыл канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«Украина может положиться на Германию», — заверил канцлер.

Уточняется, соглашение будет действительно в течение десяти лет после его подписания, однако Украина и ФРГ могут совместно принять решение о его продлении, уведомив стороны об этом не позднее чем за 6 месяцев до истечения его срока действия. Кроме того, Германия подчеркнула свое намерение и дальше в будущем обучать и оснащать всем необходимым Вооруженные силы Украины (ВСУ).

16 февраля в ходе визита в Германию президента Украины Владимира Зеленского Киев и Берлин подписани соглашение о «гарантиях безопасности». Подобное соглашение с Украиной также может подписать президент Франции Эманнуэль Макрон.