Зеленский и Шольц подписали соглашение о «гарантиях безопасности»

Канцлер ФРГ Шольц и Зеленский подписали соглашение о «гарантиях безопасности»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подписал с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе его визита в Берлин соглашение о «гарантиях безопасности». Об этом сообщает Phoenix.

16 февраля, по прилете в Берлин, украинский лидер в Telegram анонсировал возможное подписание новых договоров с лидерами Германии и Франции. Ожидается, что аналогичное двустороннее соглашение Киев в ближайшее время подпишет с Парижем.

Подробности соглашения между Украиной и Германией не сообщаются. Политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» высказал предположение, что договоренности между Зеленским и Шольцем будут носить символический характер.

Ранее офис президента Украины сообщил, что, помимо подписания соглашений с европейскими лидерами, в планы Зеленского входит выступление на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля.