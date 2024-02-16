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14:30, 16 февраля 2024Мир

Зеленский и Шольц подписали соглашение о «гарантиях безопасности»

Канцлер ФРГ Шольц и Зеленский подписали соглашение о «гарантиях безопасности»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подписал с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе его визита в Берлин соглашение о «гарантиях безопасности». Об этом сообщает Phoenix.

16 февраля, по прилете в Берлин, украинский лидер в Telegram анонсировал возможное подписание новых договоров с лидерами Германии и Франции. Ожидается, что аналогичное двустороннее соглашение Киев в ближайшее время подпишет с Парижем.

Подробности соглашения между Украиной и Германией не сообщаются. Политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» высказал предположение, что договоренности между Зеленским и Шольцем будут носить символический характер.

Ранее офис президента Украины сообщил, что, помимо подписания соглашений с европейскими лидерами, в планы Зеленского входит выступление на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля.

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      Лина Пивоварова
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