Описано возможное содержание соглашения по безопасности Германии и Украины

Политолог Асафов допустил символический характер соглашения Германии и Украины

Возможное содержание двустороннего соглашения по гарантиям безопасности между Германией и Украиной может значительно отличаться от того, каким хотел бы видеть его президент страны Владимир Зеленский, так в разговоре с «Лентой.ру» описал ситуацию политолог Александр Асафов. По его мнению, соглашение может носить, скорее, символический характер.

«Существует несколько версий представления этого процесса. Зеленский пытается добиться подписания гарантий безопасности от европейских стран, фактически, дублируя пятую статью НАТО о коллективной обороне. Подразумевается, что страны, которые подпишут соглашение, вступят в конфликт на стороне Украине. Задача максимум — добиться подписания такого документа. Но реально выглядит иначе», — заметил политолог.

Асафов напомнил, что, несмотря на лояльность Зеленскому, Великобритания подписала крайне сдержанное, ограниченное соглашение, которое также называли в прессе «соглашением о намерениях». Фактически, там были описаны только определенные действия в будущем.

«Зеленский и его офис пытаются подписать содержательно другие документы, но не думаю, что немцы согласятся на какие-то обязательства, отличающиеся от обязательств Великобритании. Но Зеленскому, в любом случае, важен не документ, а инфоповод, который может немного взбодрить население внутри Украины», — заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и Зеленский могут подписать двустороннее соглашение по безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о планах подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины.