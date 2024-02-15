Макрон заявил о планах подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Макрон: соглашение о безопасности будет подписано в ходе визита Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины в ходе визита президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

Макрон прокомментировал предстоящий визит Зеленского в Францию и Германию. Он подтвердил, что двусторонняя встреча состоится 16 февраля, и сообщил о планах подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Франция станет второй страной, заключившей двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр раскрыла детали предоставления Парижем гарантий безопасности Украине. В соглашение войдет долгосрочная военная помощь, также будут затронуты гуманитарные вопросы и «участие в восстановлении Украины».

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключил с Зеленским аналогичное двустороннее соглашение в ходе визита в Киев. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО либо в течение десяти лет с возможностью продления.