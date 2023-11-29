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18:22, 29 ноября 2023Мир

Раскрыты детали предоставления Францией гарантий безопасностей Украине

МИД Франции надеется заключить соглашение о гарантиях Киеву к началу 2024 года

Фото: GFreihalter / Wikimedia

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр раскрыла детали предоставления Парижем гарантий безопасности Украине. Трансляция пресс-брифинга доступна на YouTube.

«Мы продолжаем подготовку договоренностей по гарантиям безопасности с нашими украинскими партнерами, чтобы к концу этого или началу следующего года такое соглашение было заключено», — сказала дипломат.

По словам дипломата, что в соглашение войдет долгосрочная военная помощь и будут затронуты гуманитарные вопросы и «участие в восстановлении Украины».

Ранее стало известно, что Европейский союз предоставит план долгосрочных гарантий безопасности Украине, включая механизм обучения Вооруженных сил Украины и обеспечения оборонной промышленности.

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      Семен Александров
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