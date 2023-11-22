Bloomberg: ЕС предоставит план долгосрочных гарантий безопасности Украине

Европейский союз (ЕС) предоставит план долгосрочных гарантий безопасности Украине, включая механизм обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечения оборонной промышленности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ключевой целью гарантий является формирование «предсказуемого, эффективного, устойчивого и долгосрочного механизма поставок военной техники на Украину». Данная инициатива является частью стратегии стран «Большой семерки» (G-7) по созданию системы двусторонних гарантий с Киевом по обеспечению безопасности и укреплении ВСУ.

В свою очередь, Украина обязывается перед ЕС продолжить реформы в правоохранительной и судебной сферах, а также в оборонной отрасли.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что план ЕС о помощи Украине на 20 миллиардов евро может провалиться из-за разногласий среди стран-участниц объединения. Некоторые страны, в том числе и Германия, не смогли придти к тому, на каких условиях будет выделена помощь.