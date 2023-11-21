План ЕС о помощи Украине на 20 миллиардов евро оказался на грани срыва

Bloomberg: план ЕС о помощи Киеву на 20 миллиардов евро может провалиться

План ЕС о помощи Украине на 20 миллиардов евро может провалиться из-за разногласий среди стран-участниц объединения. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Некоторые страны, в том числе и Германия, не смогли придти к тому, на каких условиях будет выделена помощь.

Нет согласия и из-за позиции Венгрии, которая сперва хочет понять стратегию ЕС по отношению к Украине, отмечает агентство.

При оптимистичном развитии событий в следующем году удастся выделить Киеву пять миллиардов евро.

Ранее в ноябре глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что США могут снизить поддержку Украине, поэтому Евросоюзу надо будет быть готовым взять на себя дополнительные обязательства.