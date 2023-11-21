План ЕС о помощи Украине на 20 миллиардов евро оказался на грани срыва
Bloomberg: план ЕС о помощи Киеву на 20 миллиардов евро может провалиться
План ЕС о помощи Украине на 20 миллиардов евро может провалиться из-за разногласий среди стран-участниц объединения. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Некоторые страны, в том числе и Германия, не смогли придти к тому, на каких условиях будет выделена помощь.
Нет согласия и из-за позиции Венгрии, которая сперва хочет понять стратегию ЕС по отношению к Украине, отмечает агентство.
При оптимистичном развитии событий в следующем году удастся выделить Киеву пять миллиардов евро.
Ранее в ноябре глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что США могут снизить поддержку Украине, поэтому Евросоюзу надо будет быть готовым взять на себя дополнительные обязательства.