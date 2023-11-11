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14:41, 11 ноября 2023Мир

Боррель допустил сокращение помощи Украине со стороны США

Боррель заявил, что ЕС должен компенсировать сокращающуюся помощь США Украине

Фото: Juan Medina / Reuters

Помощь США Украине, скорее всего, в ближайшее время сократится. Евросоюз (ЕС) должен быть готов политически компенсировать этот факт, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге. Его слова передает РИА Новости

«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается. Европейские страны, у которых для этого есть необходимые средства, должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», — сказал европейский политик.

По его мнению, ЕС предоставила Киеву больше помощи, чем Вашингтон. В будущем главной гарантией безопасности Украины должен стать ее прием в «европейскую семью», для чего потребуется единство, добавил Боррель.

Помимо возможного сокращения поддержки Украины со стороны США, у европейских стран есть еще одна проблема — ситуация в Газе, констатировал политик. Он назвал провалом международного общества сложившуюся из-за конфликта ситуацию, подчеркнув, что лучшим выходом конфликта является «решение на основании двух государств».

Происходящие в мире события вызывают «страх европейских граждан, а страх является плохим советчиком», подытожил глава внешнеполитической службы.

Ранее Боррель признал, что эпоха интеллектуального превосходства Запада завершена. Он пришел к подобному выводу на фоне обвинений Брюсселя в двойных стандартах из-за разной реакции на украинский и ближневосточный конфликты. Несмотря на то что ряд стран осудил действия России на Украине, многие не поддержали антироссийские санкции.

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      Анастасия Шейкина
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