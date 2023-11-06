Боррель заявил о конце интеллектуального превосходства Запада

Боррель: эпоха интеллектуального превосходства Запада завершена

Эпоха интеллектуального превосходства Запада завершена, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Трансляция конференции доступна в соцсети Х.

Боррель пришел к подобному выводу на фоне обвинений Брюсселя в двойных стандартах из-за разной реакции на украинский и ближневосточный конфликты. Кроме того, несмотря на то, что ряд стран осудили действия России на Украине, многие также не поддержали антироссийские санкции.

«Глобальный Юг сформировался в ответ на доминирование Запада <…> Эта эпоха доминирования завершилась в интеллектуальном плане, надо это признать. Но мы еще в полной мере не осознали последствия и практические выводы этой новой реальности», — заявил он.

Кроме того, Боррель признал, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза.