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12:52, 6 ноября 2023Мир

Боррель заявил о конце интеллектуального превосходства Запада

Боррель: эпоха интеллектуального превосходства Запада завершена

Фото: Globallookpress.com

Эпоха интеллектуального превосходства Запада завершена, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Трансляция конференции доступна в соцсети Х.

Боррель пришел к подобному выводу на фоне обвинений Брюсселя в двойных стандартах из-за разной реакции на украинский и ближневосточный конфликты. Кроме того, несмотря на то, что ряд стран осудили действия России на Украине, многие также не поддержали антироссийские санкции.

«Глобальный Юг сформировался в ответ на доминирование Запада <…> Эта эпоха доминирования завершилась в интеллектуальном плане, надо это признать. Но мы еще в полной мере не осознали последствия и практические выводы этой новой реальности», — заявил он.

Кроме того, Боррель признал, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза.

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      Варвара Кошечкина
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