Украина заключила исторический договор в сфере безопасности с Британией. Что вошло в соглашение?

Великобритания обязалась поддерживать Украину на протяжении 10 лет

Украина и Великобритания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет. Об этом сообщила «Европейская правда».

Договор, который ранее в Великобритании назвали историческим, подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак после переговоров в Мариинском дворце в Киеве. Документ носит название «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии» и будет действовать до вступления Украины в НАТО. Кроме того, договор предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

Фото: Stefan Rousseau / Pool / AP Photo

Документ стал первым среди соглашений в сфере безопасности, согласованных странами G7 во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Соглашение включило пункт об обмене разведданными и военной подготовке

Оно предусматривает закрепление тех мер поддержки, которые Лондон оказывал Киеву в течение нескольких лет и будет продолжать оказывать. В том числе договор включает обмен разведданными, медицинскую и военную подготовку, сотрудничество в области кибербезопасности, а также другие меры в рамках военно-промышленной сферы.

[Обязательства в области безопасности заключаются в] оказании всесторонней помощи Украине для защиты и восстановления своей территориальной целостности в рамках международно признанных границ, включая территориальные воды и свободную экономическую (морскую) зону, а также по восстановлению национальной экономики и защите своих граждан Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом

Помимо этого, соглашение обязывает Великобританию консультироваться с Украиной в случае, «если та когда-либо снова подвергнется нападению со стороны России», и предоставлять быструю и систематическую помощь для защиты.

Великобритания объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Ранее на фоне прекращения США поставок оружия и военной техники Киеву в связи с отсутствием бюджетных средств премьер Великобритании Сунак объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине.

3,2 млрд долларов составит размер военной помощи Великобритании Украине в 2024/25 годах

Лондон окажет поддержку Киеву в размере 3,2 миллиарда долларов в 2024-2025 годах. Из данной суммы порядка 255 миллионов долларов будет потрачено на закупку и производство военных дронов.

Передачу Украине крупнейшей в истории партии беспилотников британский премьер анонсировал в преддверии визита в Киев. По его словам, большая часть дронов будет произведена в Соединенном Королевстве. Тем не менее Лондон собирается задействовать в производстве мощности иностранных партнеров.

Фото: Stefan Rousseau / Pool / AP Photo

Более 20 стран договорились предоставить Украине гарантии безопасности

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в 2023 году на июльском саммите НАТО в Вильнюсе было принято решение о двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности для Украины. В ходе мероприятия подобные соглашения захотели заключить страны G7. Также к этой схеме присоединилось еще около 20 стран.

По состоянию на конец 2023 года к декларации пока не присоединились 5 из 31 членов НАТО — Турция, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия, — а также Австрия с Мальтой, являющиеся членами Евросоюза. По словам руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, Франция, Германия, Италия и Великобритания уже передали проекты двусторонних договоров о гарантиях безопасности. Ермак подчеркнул, что важной частью двусторонних соглашений будут положения о совместном оборонном производстве.

Тем временем замглавы офиса президента страны Андрей Сибига выразил уверенность, что у государств, которые до сих пор не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, есть политическая воля присоединиться к документу.