Великобритания подпишет историческое соглашение с Украиной. В чем оно заключается?

Лондон анонсировал историческое соглашение во время визита Риши Сунака в Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, прибыл с визитом в Киев, где вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским подпишет историческое соглашение в сфере безопасности между двумя странами.

В правительстве Британии подчеркнули, что двухсторонние гарантии безопасности Киеву страны G7 договорились предоставить на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания станет первой страной, заключившей соответствующее соглашение.

Документ станет шагом в развитии незыблемого 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством пресс-служба правительства Великобритании

Соглашение с Украиной будет включать военную подготовку и обмен разведданными

Данное соглашение закрепит те меры поддержки, которые Лондон оказывал Киеву в течение нескольких лет. Среди них — обмен разведданными, медицинская и военная подготовка, а также другие меры сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса.

Кроме того, документ обязывает Британию консультироваться с Украиной в случае, «если она когда-либо снова подвергнется нападению со стороны России», а также предоставлять быструю и систематическую помощь для защиты страны.

Киеву предоставят еще 2,5 миллиарда фунтов военной помощи

В рамках встречи Сунак сообщит о решении предоставить Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (282,5 миллиарда рублей) военной помощи, что на 200 миллионов фунтов больше, чем в предыдущие годы. Финансирование будет оказано Киеву в 2024-2025 году.

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Такая мера, как сообщили в правительстве, «поможет использовать лучшие британские военные знания и оборонное производство, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя». В частности, Киев сможет приобрести ракеты большой дальности, артиллерийские боеприпасы, улучшить противовоздушную оборону и морскую безопасность.

Из выделенных средств около 200 миллионов фунтов будут потрачены на закупку и производство тысяч военных дронов для Украины, включая разведывательные, ударные и морские. Это станет крупнейшей поставкой БПЛА Киеву.

В Великобритании назвали Украину одним из ближайших партнеров

Премьер-министр Риши Сунак отметил, что Британия стремится поддерживать Украину, так как страны являются ближайшими партнерами.

Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность — это наша безопасность. Сегодня мы идем дальше — увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших дронов и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, необходимые ей на долгосрочную перспективу Риши Сунак премьер-министр Великобритании

В этот же день стало известно о прекращении поставок США оружия на Украину

Ранее 12 января стало известно, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу.

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«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — объяснил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что дальнейшая судьба оказания помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, комментируя слова Кирби, отметил, что он не до конца верит в реальное прекращение оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. По его мнению, у США еще могут появиться новые программы помощи, если это будет выгодно прежде всего американской стороне.