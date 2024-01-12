В России высказались о подготовке Британии и Украины к историческому соглашению

Сенатор Джабаров назвал пустым готовящееся соглашение Британии и Украины

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался о подготовке Великобритании и Украины к соглашению, которое назвали историческим. В беседе с «Лентой.ру» сенатор посчитал готовящуюся договоренность пустой и обвинил Лондон в провокациях.

«Это соглашение абсолютно пустое, поскольку его выполнение ни к чему не приведет ни для Британии, ни для Украины. По-прежнему британские спецслужбы работают на российско-украинском треке, и во многом видна их рука, они мастера закулисных темных дел и провокаций», — сказал сенатор.

У Британии есть фантомы от своего былого величия, ей хочется играть роль супердержавы, которую она давно потеряла, еще после Второй мировой войны. Тем не менее ностальгия остается. (...) По мере реализации задач специальной военной операции роль Британии будет сокращаться Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе скорого официального визита в столицу Украины Киев подпишет с Владимиром Зеленским историческое соглашение, которое будет касаться сотрудничества двух государств в сфере безопасности.

Ранее Сунак заявил, что Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. Отмечается, что большая часть партии будет произведена в королевстве. Тем не менее Лондон уточнил, что для заметного наращивания поставок дронов Киеву оборонное ведомство страны вынуждено будет задействовать в производстве мощности иностранных партнеров.