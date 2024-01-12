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11:17, 12 января 2024Мир

Британия пообещала передать Украине крупнейшую в истории партию беспилотников

Премьер Сунак: Британия передаст Украине крупнейшую партию беспилотников

Фото: Frank Augstein /Pool / Reuters

Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак в преддверии визита в Киев, сообщает ТАСС.

«Это станет крупнейший партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством», — пообещал премьер.

Отмечается, что большая часть партии будет произведена в королевстве. Тем не менее Лондон уточнил, что для заметного наращивания поставок дронов Киеву оборонное ведомство страны вынуждено будет задействовать в производстве мощности иностранных партнеров.

Ранее стало известно, что Сунак посетит столицу Украины, где обсудит с руководством страны увеличение помощи Вооруженным силам Украины. Уточняется, что британское правительство уже приняло решение об увеличении финансовой помощи Киеву до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

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      Дарья Балацкая
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