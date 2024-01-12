Премьер Британии увеличит помощь Украине после визита в Киев

Премьер-министр Британии Сунак обсудит в Киеве увеличение помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетит с визитом Киев для обсуждения увеличения помощи Украине. Об этом передает Reuters.

Сунак прибудет в Киев для согласования нового крупного пакета помощи. Также стороны обсудят укрепление партнерства Британии и Украины.

Как сообщили в британском правительстве, премьер-министр уже принял решение об увеличении финансовой помощи Украине до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (282,5 миллиарда рублей) в новом финансовом году.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что Лондон продолжит оказывать наилучшую военную помощь Украине. Он понадеялся, что Соединенные Штаты не свернут поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сумеют преодолеть трудности в Конгрессе.