Британия пообещала оказывать Украине наилучшую военную помощь

Глава МИД Кэмерон: Британия продолжит оказывать наилучшую военную помощь Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что Лондон продолжит оказывать наилучшую военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы последовательно видели очень весомый вклад Великобритании в плане не только количества, но и качества», — сказал глава ведомства. Кэмерон заявил, что Британия была первой страной, которая передала Киеву противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения.

Кэмерон также выразил уверенность, что Соединенные Штаты не свернут поддержку ВСУ и сумеют преодолеть трудности в Конгрессе.

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.