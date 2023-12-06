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01:13, 7 декабря 2023Мир

Законопроект о помощи Украине не прошел голосование в Сенате США

Законопроект о помощи Украине не прошел голосование в Сенате США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование проходило по вопросу, стоит ли завершать дебаты вокруг законопроекта и начать рассматривать его по существу. Однако демократы, и инициировавшие голосование, не смогли набрать нужного количества голосов.

Соответственно, верхняя палата Конгресса пока не может приступить к рассмотрению документа, тем более, утвердить его.

Документ предполагает выделение 106 миллиардов долларов, 61 миллиард из них предназначается на помощь Киеву.

В Палате представителей, которая контролируется республиканцами, готовы оперативно выделить средства Израилю, однако против выступают демократы в Конгрессе и Белом доме.

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      Марина Совина
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