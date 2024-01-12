Стало известно о скором историческом соглашении между Лондоном и Киевом

Британия анонсировала историческое соглашение во время визита Сунака в Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе скорого официального визита в столицу Украины Киев подпишет с Владимиром Зеленским «историческое соглашение», которое будет касаться сотрудничества двух государств в сфере безопасности. Новые договоренности анонсировало правительство Британии на официальном сайте органа.

«Страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания — первая страна, заключившая соответствующее соглашение. Документ станет шагом в развитии незыблемого 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством», — говорится в публикации.

Документ, который будет подписан во время визита Сунака, в очередной раз закрепит те меры поддержки, которые Лондон оказывал Киеву в течение нескольких лет. Среди них — обмен разведданными, медицинская и военная подготовка, и иные меры сотрудничества двух стран в сфере военно-промышленного комплекса.

Ранее Сунак заявил, что Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. Отмечается, что большая часть партии будет произведена в королевстве. Тем не менее Лондон уточнил, что для заметного наращивания поставок дронов Киеву оборонное ведомство страны вынуждено будет задействовать в производстве мощности иностранных партнеров.