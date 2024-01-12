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13:49, 12 января 2024Бывший СССР

Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

Премьер-министр Британии Сунак на поезде прибыл в Киев

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев на президентском поезде. Об этом глава британского правительства сообщил в X.

«Я нахожусь на Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Обращаюсь ко всем украинцам: Британия с вами — столько, сколько потребуется», — написал он.

Вместе с премьером в поезде присутствовали министр обороны Грант Шаппс и заместитель начальника штаба обороны королевства Гвин Джекинс.

Ранее стало известно, что Сунак посетит Киев для обсуждения и согласования нового крупного пакета помощи Украине. Также стороны обсудят укрепление партнерства.

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      Алевтина Запольская
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