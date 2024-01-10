США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

Блинкен шантажом потребовал от премьера Греции передать больше оружия Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 января провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на его вилле на острове Крит. По данным местного портала Newsbreak, визит Блинкена «превратился в настоящее Ватерлоо» для страны.

Обсуждались события на Ближнем Востоке и Украине, а также сотрудничество между Грецией и США, включающее в том числе покупку истребителей F-35. Пресс-служба премьера Греции по итогам переговоров сообщила, в частности, что американский госсекретарь поблагодарил за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала военного конфликта с РФ. Однако в какой-то момент переговоры приобрели другой характер.

Американский министр иностранных дел во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал поставки новых систем вооружения из Греции в Украину! Даже предъявив ультиматум и дав несколько дней для окончательного ответа премьер-министра автор статьи «Ультиматум Блинкена Мицотакису по новому оружию Украине» на портале Newsbreak

По мнению автора публикации, речь идет о шантаже и вымогательстве со стороны Вашингтона.

В оставшейся без вооружения Греции не понимают, что еще они могут направить Украине

Авторы материала недоумевают, о каком оружии может идти речь. По их словам, Греция уже отдала все, что у нее было. Кроме того, страна ослабила национальную оборону, особенно на островах, чтобы усилить Киев.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Что же остается? Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300? Или мы должны послать еще и F-16, руководствуясь логикой, что их заменят F-35?» — задаются вопросом журналисты.

Портал подчеркивает, что в случае, если Мицотакис поддастся шантажу, то он нанесет невообразимый ущерб национальным интересам.

До этого Греция уже отказывалась поддерживать Украину

Греция отказалась поддержать Украину в ущерб своей обороноспособности еще в апреле 2023 года. Глава Минобороны страны Никос Панайотопулос подчеркнул, что Афины передадут Киеву, что смогут, но это ни в коем случае не должно ослаблять обороноспособность страны.

При этом ранее в тот же день глава Генштаба национальной обороны страны Константинос Флорос заявлял, что Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1, а также 73-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов и других боеприпасов к артиллерийскому и стрелковому вооружению. Кроме того, Флорос подтвердил готовность военных госпиталей принимать раненых украинских военнослужащих.

Он подчеркнул, что по состоянию на апрель прошлого года Киев получил от Афин 72 тонны гуманитарной помощи, 3 870 тонн боевого снаряжения, зенитные ракеты Stinger, реактивные снаряды, боеприпасы к стрелковому оружию и партию БМП-1.

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Аналогичное решение в ноябре 2023 года приняла Франция, которая решила отказаться от прямых поставок оружия Украине из своих арсеналов. Кроме того, от поставок оружия Украине в сентябре отказалась и Польша.

Эксперт перечислил виды оружия, которые возможны к поставке Украине в 2024 году

Украина в 2024 году может получить американские ракеты ATACMS, немецкие ракеты Taurus и самолеты-истребители F-16, предположил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Я так думаю, что обсуждается вопрос поставки из Турции старых американских танков M48 и M60, причем в большом количестве. Также Украина будет покупать боевые машины пехоты Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО

По его словам, Киев больше всего заинтересован в системах противовоздушной обороны (ПВО), в частности, в американском зенитном ракетном комплексе Patriot. Кроме того, Украина запросила у Франции артиллерийские системы Ceasar.

Всего Украине помогают 54 государства

В Минобороны России раскрыли, что на данный момент военную помощь Украине оказывают 54 государства, а общая сумма помощи составила уже более 200 миллиардов долларов.

В ведомстве уточнили, что всего на стороне Киева воевало около 13,5 тысячи иностранных наемников, большая часть из которых приходится на Европу: около 8,5 тысячи человек.