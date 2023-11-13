Франция отказалась поставлять Украине оружие из своих арсеналов

LCI: Минобороны Франции отказалось от поставок оружия Украине из арсеналов

Франция откажется от прямых поставок оружия Украине из своих арсеналов. С таким заявлением в эфире телеканала LCI выступил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы стимулировать Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее Люкорню заявил, что Франция рассмотрит возможность совместного производства вооружений на территории Украины и заключения контрактов на поставки французского оружия с возможными субсидиями.