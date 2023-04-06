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20:10, 6 апреля 2023Мир

Греция отказалась поддерживать Украину в ущерб своей обороноспособности

Глава МО Греции: Афины не готовы поддерживать Киев в ущерб своей обороноспособности

Греция не готова поддерживать Украину в ущерб своей обороноспособности. С таким заявлением выступил в четверг, 6 апреля, глава Минобороны (МО) страны Никос Панайотопулос. Его цитирует газета «Катимерини».

Оценивая возможность страны оказать поддержку Киеву, Панайотопулос подчеркнул, что Афины передадут, что смогут, однако это ни в коей мере не должно ослаблять их собственную обороноспособность.

Ранее глава Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос сообщил, что его страна готова передать Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению.

Отмечалось, что высказывание начальника Генштаба прозвучало во время встречи министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса с его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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Варвара Кошечкина
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