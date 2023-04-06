Греция захотела передать Украине партию БМП-1 и снаряды

Глава Генштаба Греции Флорос: Афины готовы передать Киеву партию БМП-1 и снаряды

Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил глава Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос, его цитирует Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Уточняется, что высказывание начальника Генштаба прозвучало во время встречи министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса с его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Приветствуя главу Минобороны Украины, Флорос заявил, что Афины в сотрудничестве с Международным координационным центром пожертвований могут передать Киеву еще одну партию БМП-1, а также 73-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов и других боеприпасов к артиллерийскому и стрелковому вооружению. Он также подтвердил готовность военных госпиталей страны принимать получивших ранения украинских солдат и офицеров.

Вместе с тем, Флорос заверил, что Греция поддерживает Миссию военной помощи Европейского союза (EUMAM) Украине, в рамках которой страна активно участвует в обучении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предоставляет своих инструкторов во многих областях.

По его словам, к настоящему моменту Киев получил от Афин 72 тонны гуманитарной помощи, 3 870 тонн боевого снаряжения, зенитные ракеты Stinger, реактивные снаряды, боеприпасы к стрелковому оружию и партию БМП-1.

Ранее Греция отказалась поставлять на Украину свои модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства.