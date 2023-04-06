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00:32, 6 апреля 2023Мир

Греция отказалась поставлять танки Leopard на Украину

Минобороны Греции: Афины отказались отправлять на Украину танки Leopard 2A6 и ЗРК

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK

Греция отказалась поставлять на Украину свои модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства. Об этом рассказал министр нацобороны Греции Николаос Панайотопулос 5 апреля на заседании постоянной парламентской комиссии по национальной обороне и иностранным делам, текст выступления опубликован на сайте военного ведомства страны.

«Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП, должна отправить еще несколько. Она отправила боеприпасы различного калибра», — подчеркнул он.

Панайотопулос напомнил, что 6 апреля в Грецию прибудет украинский министр обороны Алексей Резников. По его словам, в этот день «будет много дискуссий, много спекуляций, много анализов того, что он [Резников] придет просить».

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«Наша позиция с первого момента ясна и однозначна. Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность», — объяснил Панайотопулос.

Кроме того, по его словам, в двусторонних отношения с Турцией на данный момент «дела обстоят лучше», однако планы в отношении вооружений не меняются.

Бывший помощник замминистра обороны США, колумнист Стивен Брайен предрек «превращение в пепел» поставляемых Западом танков на Украине. В частности, он указал на недостатки немецких, британских и американских танков, которые уже прибыли на Украину или будут переданы в будущем. По мнению экс-сотрудника Пентагона, россиянам эти недостатки хорошо известны.

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Марина Совина
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