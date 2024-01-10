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09:28, 10 января 2024Мир

США шантажом потребовали от Греции новых поставок оружия Украине

Newsbreak: госсекретарь США Блинкен потребовал от Греции поставок оружия Украине

Фото: Stringer / Reuters

Поставок новых партий оружия для Украины потребовал от греческого премьера Кириакоса Мицотакиса госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января, пишет портал Newsbreak. Блинкен обсудил с Мицотакисом события на Ближнем Востоке, Украине и стратегическое сотрудничество между странами.

«К сожалению, есть худшее развитие событий от визита Блинкена. Согласно информации, госсекретарь США во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал, чтобы Греция отправила Украине новые системы вооружения», — говорится в статье «Ультиматум Блинкена Мицотакису по новому оружию Украине».

Портал отмечает, что госсекретарь США поставил ультиматум — ответ от Мицотакиса должен быть получен в течение нескольких дней. Авторы материала добавили, что речь может идти о шантаже.

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По сообщению Newsbreak, Греция уже отдала все оружие Украине, разрушив тем самым национальную оборону. «Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300? Или мы должны послать еще и F-16?» — задаются вопросом журналисты. По их мнению, если премьер-министр страны поддастся на шантаж со стороны США, этим он нанесет «невообразимый ущерб национальным интересам».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил Европейский союз (ЕС) уточнить у стран-членов объединения запланированную помощь Украине. «Поставки оружия, запланированные пока большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы», — сказал политик.

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      Анастасия Алимпиева
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