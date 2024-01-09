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08:28, 9 января 2024Мир

Шольц попросил ЕС уточнить у стран-членов запланированную помощь Украине

Канцлер ФРГ Шольц попросил ЕС уточнить у стран-членов их планы по помощи Украине

Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил Европейский союз (ЕС) уточнить у стран-членов объединения запланированную помощь Украине. Об этом сообщает Politico.

Он отметил, что правительство Германии планирует удвоить военную помощь Украине до восьми миллиардов евро в 2024 году, однако этого будет недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Киеву в долгосрочной перспективе.

«Я призываю наших союзников в ЕС также активизировать свои усилия в поддержку Украины. Поставки оружия, запланированные пока большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы», — сказал немецкий политик.

Шольц добавил, что другие страны объединения, возможно, планируют дальнейшие поставки оружия, но о них может быть неизвестно, поэтому Берлин попросил Брюссель уточнить у стран-членов, какую поддержку они планируют, поскольку необходим «как можно более точный обзор того, какой конкретный вклад внесут европейские партнеры в поддержку Украины».

При этом ранее пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия допускает сокращение предусмотренной на 2024 год помощи Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов. Немецкий парламент может окончательно утвердить бюджет 2 февраля.

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      Семен Александров
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