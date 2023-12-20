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01:35, 20 декабря 2023Мир

В Германии допустили сокращение помощи Украине

Власти Германии допустили сокращение помощи Украине на €520 млн в 2024 году

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия допускает сокращение предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Немецкий парламент может принять окончательно утвердить бюджет 2 февраля. При этом кабмин Германии готов будет в 2024 году прибегать к особым мерам в случае, если поддержка Украины потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.

Ранее министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал власти Германии увеличить военную помощь Украине из-за рисков ослабления поддержки ее вооруженных сил со стороны западных стран.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в бюджет страны на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. По его словам, было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск бюджетного дефицита.

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      Марина Совина
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