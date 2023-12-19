Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:47, 19 декабря 2023Мир

В Германии призвали увеличить помощь Украине

Handelsblatt: вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал увеличить помощь Украине
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Германия должна увеличить военную помощь Украине из-за рисков ослабления поддержки ее вооруженных сил со стороны западных стран. С таким призывом в интервью немецкой газете Handelsblatt выступил министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

«Существует реальная опасность того, что поддержка начнет разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность», — сказал он, отметив, что Берлин готов увеличить расходы на помощь Украине сверх заложенных в бюджет на следующий год средств.

«Если мы серьезно относимся к интересам нашей собственной безопасности, из этого следует, что поддержка Украины не должна потерпеть неудачу», — подчеркнул вице-канцлер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в бюджет страны на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. По его словам, было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск бюджетного дефицита.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

      Почти половина опрошенных жителей Молдавии не увидели угрозы со стороны России

      В «Газпроме» заявили о значительном сокращении расходов

      Губерниев дал совет обидевшейся на зарплаты футболистов российской гимнастке

      Самая красивая девушка Европы пожаловалась на антироссийские подколки соперниц

      Четырехлетний сын Меган Маркл разочаровался дешевым подарком матери на Рождество

      Напавшие на однорукого ветерана СВО били его под крик «русская свинья»

      Офицер ВСУ признал поражение Украины по всем фронтам

      Мадонна впервые раскрыла подробности экстренной госпитализации в июне

      ВМФ России получит подводный крейсер «Князь Пожарский» в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости