В Германии призвали увеличить помощь Украине

Handelsblatt: вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал увеличить помощь Украине

Германия должна увеличить военную помощь Украине из-за рисков ослабления поддержки ее вооруженных сил со стороны западных стран. С таким призывом в интервью немецкой газете Handelsblatt выступил министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

«Существует реальная опасность того, что поддержка начнет разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность», — сказал он, отметив, что Берлин готов увеличить расходы на помощь Украине сверх заложенных в бюджет на следующий год средств.

«Если мы серьезно относимся к интересам нашей собственной безопасности, из этого следует, что поддержка Украины не должна потерпеть неудачу», — подчеркнул вице-канцлер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в бюджет страны на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. По его словам, было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск бюджетного дефицита.