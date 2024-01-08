Зеленский призвал Европу преподать урок России за проведение спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу «преподать урок» России за проведение специальной военной операции.

Чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский заявил, что для успехов на поле боя Европейскому союзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. По его словам, это позволит «обезопасить» континент от России в военном отношении.

О консолидации военного потенциала ЕС говорят и внутри блока. Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для ЕС, а европейские армии готовятся к конфликту высокой интенсивности.

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Евросоюз должен сформировать собственные вооруженные силы для поддержания мира и предотвращения конфликтов.

Зеленского обвинили в попытке запугать украинцев Россией и переложить вину за свои ошибки

Бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Зеленского в попытке запугать украинцев Россией и переложить вину за свои ошибки на других.

По мнению политика, глава государства совершил три фатальные ошибки, которые приведут к его поражению. Первая из них заключается в том, что президент и его команда не смогли правильно оценить имеющиеся в распоряжении ресурсы, а также понять, что делать, когда они иссякнут. Это стало следствием привлечения в команду непрофессионалов, которые начали подрывать основы государственности.

Второй ошибкой стала попытка поиска виноватых, на которых можно свалить все свои промахи. По словам Медведчука, подобная идеология позволяет сделать из однопартийцев «воинов света», а всех остальных обвинить в работе на «вселенское зло в виде Москвы».

Политик отметил, что Зеленский пугает население Россией, но при этом активно сдает страну Западу. В этом кроется причина третьей ошибки, переоценки западной помощи.

Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией. При этом Зеленский думал, что играет в беспроигрышную лотерею. Если западная помощь сработает, то победа будет его личной победой. Если не сработает, то во всем виноват Запад, который дал недостаточно помощи Виктор Медведчук лидер движения «Другая Украина»

По мнению Медведчука, украинскому лидеру придется заплатить за ошибки, которые привели к подрыву экономики и государственности, огромным людским потерям в конфликте.

Ранее отставной британский полковник Ричард Кемп заявил, что Владимир Зеленский слишком истощен и слаб, чтобы одержать победу. у украинского лидера нет четкой стратегии для достижения какого-либо результата в конфликте, кроме того, глава государства сталкивается с «испытанием своего лидерства» из-за разногласий с другими украинскими политиками из-за необходимости взвалить на кого-нибудь вину за военный провал.

На Западе заявили, что Россия ответит на удары ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские военные ответят на удары Вооруженных сил Украины и будут последовательно выталкивать войска республики на запад.

Россия ответит на теракты ВСУ невероятно дисциплинированно: продолжит свою военную операцию и выдавит противника все дальше и дальше на запад Александр Меркурис британский аналитик

По мнению эксперта, действия Киева подтверждают необходимость доведения спецоперации до победного конца. Он добавил, что Россия выйдет из этого конфликта сильной в военном плане, а также укрепит международные отношения, особенно со странами Глобального Юга.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что потери ВСУ составляют около 500 тысяч солдат. Он добавил, что ВСУ, скорее всего, неспособны провести новую наступательную операцию, поскольку испытывают нехватку почти всех категорий вооружения и оборудования.

