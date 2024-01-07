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17:36, 7 января 2024Мир

В Италии призвали к созданию единой европейской армии

Глава МИД Италии Таяни призвал к созданию мощной единой европейской армии

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен создать мощную единую европейскую армию. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью La Stampa.

Таяни подчеркнул, что единые вооруженные силы ЕС нужны для миротворчества и эффективной внешней политики.

«В мире с такими тяжеловесами, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, какой мы переживаем на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только одна организация, уже существующая, и это Евросоюз», — заявил дипломат.

Глава МИД добавил, что единая европейская армия нужна не для наступательных действий, а для сдерживания и координации войск стран — членов Евросоюза.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для ЕС, а европейские армии готовятся к конфликту высокой интенсивности.

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      Юрий Леонов
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