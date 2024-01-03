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14:02, 3 января 2024Бывший СССР

Медведчук рассказал о трех главных ошибках Зеленского

Медведчук рассказал о трех ошибках Зеленского, которые привели его к краху

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Владимир Зеленский совершил три главные ошибки, которые привели его к краху. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, сообщает в среду, 3 января, РИА Новости.

«Ошибка первая. Привлечение во власть непрофессионалов. Зеленский вошел в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам», — сказал он.

Он полагает, что опора Зеленского на людей «якобы из народа» выглядела «эффектно» как шоу, но оказалась пагубна для интересов государства. По словам Медведчука, вся история говорит о том, что смена управляющего класса на случайных людей сама по себе ничего не решает.

Второй ошибкой он назвал «переход на нацистскую идеологию», который помог «сделать из недалеких и вороватых "Слуг народа" воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на "вселенское зло" в виде Москвы».

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Третьей ошибкой Зеленского стала переоценка западной помощи, заявил Медведчук. По его словам, украинский президент, «не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией». «Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность», — резюмировал Медведчук.

Ранее на Западе отметили, что рейтинг Владимира Зеленского из-за провала летнего контрнаступления Вооруженных сил республики снизился с 98 процентов в начале российской специальной военной операции до нынешних 60. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera, приводя данные киевского Международного института социологии.

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      Игорь Дмитров
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