Corriere della Sera: рейтинг Зеленского снизился из-за провала контрнаступления

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского из-за провала летнего контрнаступления Вооруженных сил республики (ВСУ) снизился с 98 процентов в начале российской специальной военной операции (СВО) до нынешних 60. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera, приводя данные киевского Международного института социологии.

«Растущий пессимизм зависит от разочарования после ожиданий от контрнаступления, население устало от войны», — отмечает обозреватель Паоло Валентино.

Западный журналист также указал на внутренние политические неурядицы на Украине. Среди них, в частности, охлаждение отношений Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, отметил он.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что Украина вряд ли добьется успехов в вопросе возврата территорий в ближайшее время. Издание рекомендовало Киеву забыть о «настойчивом желании» вернуться к границам 2014 года. В материале отмечается, что «события последнего года ясно показали, что эта цель не может быть достигнута в ближайшее время», даже в том случае, если Запад возобновит военную поддержку Украины.