WSJ: Украина не сможет вернуться в границы 2014 года в ближайшее время

Украина вряд ли добьется успехов в вопросе возврата территорий в ближайшее время. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Издание рекомендовало властям Украины забыть о «настойчивом желании» вернуться к границам 2014 года. В материале отмечается, что «события последнего года ясно показали, что эта цель не может быть достигнута в ближайшее время», даже в том случае, если Запад возобновит военную поддержку Киева.

WSJ также напомнила о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и допустила, что Киев вынужден будет пойти на мирное соглашение с Россией.

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух требований. По словам политика, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также возврат Киеву контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине помощь стран G7 в «возврате территорий» и укреплении вооруженных сил.