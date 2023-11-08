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13:27, 8 ноября 2023Мир

США пообещали Украине помощь G7 в «возврате территорий»

Госсекретарь США Блинкен пообещал Украине помощь G7 в «возврате территорий»

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине помощь стран G7 в «возврате территорий» и укреплении вооруженных сил. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Японии, передает ТАСС.

«Мы должны поддержать Украину в следующем. Во-первых, помочь отвоевать территории. Во-вторых, модернизировать вооруженные силы для сдерживания в будущем», — рассказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что гарантии укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали 28 стран. Блинкен также добавил, что задачей политики стран Запада по отношению к Киеву в 2024 году должна стать помощь в экономическом восстановлении и реформировании для вступления в Европейский союз (ЕС).

Ранее главы МИД стран G7 заявили, что «Большая семерка» не намерена возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, до тех пор пока страна не согласится выплачивать компенсации Украине.

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      Максим Габриелян
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