США пообещали Украине помощь G7 в «возврате территорий»

Госсекретарь США Блинкен пообещал Украине помощь G7 в «возврате территорий»

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине помощь стран G7 в «возврате территорий» и укреплении вооруженных сил. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Японии, передает ТАСС.

«Мы должны поддержать Украину в следующем. Во-первых, помочь отвоевать территории. Во-вторых, модернизировать вооруженные силы для сдерживания в будущем», — рассказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что гарантии укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали 28 стран. Блинкен также добавил, что задачей политики стран Запада по отношению к Киеву в 2024 году должна стать помощь в экономическом восстановлении и реформировании для вступления в Европейский союз (ЕС).

Ранее главы МИД стран G7 заявили, что «Большая семерка» не намерена возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, до тех пор пока страна не согласится выплачивать компенсации Украине.