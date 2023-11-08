Страны G7 назвали условие возвращения замороженных активов России

В G7 отказались возвращать замороженные активы РФ, требуя компенсаций Украине

Страны G7 не намерены возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, до тех пор пока страна не согласится выплачивать компенсации Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров иностранных дел «семерки».

По итогам двухдневной встречи, состоявшейся в столице Японии, главы МИД отметили, что суверенные активы России в их юрисдикциях будут оставаться замороженными «в соответствии с правовыми нормами» этих стран.

Накануне комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов России, целью которого является передача госсекретарю полномочий предоставлять дополнительную помощь Киеву, используя конфискованное.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что конфискация российских резервов незаконна, противоречит всем возможным правилам и будет юридически оспариваться. Также он заявил о проработке ответа на возможные действия Запада.