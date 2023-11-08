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03:05, 8 ноября 2023Мир

В США поддержали законопроект о передаче Украине активов России

Конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине активов России

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов России. Об этом свидетельствуют данные итогов голосования, пишет РИА Новости.

Как уточняется, комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против». Согласно тексту документа, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Киеву, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.

Однако, как предполагает данный законопроект, решение о конфискации суверенных российских активов, которые находятся под юрисдикцией Штатов, сможет принимать американский лидер. Далее конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

Денежные средства будут доступны госсекретарю с целью «компенсации Украине понесенного урона». В частности, речь идет о реконструкции и восстановлении городов, гуманитарной поддержки населения.

Ранее издание Politico написало, что инициатива Евросоюза использовать замороженные активы России для восстановления Украины столкнулась с беспокойством Бельгии и Люксембурга.

Так, ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Бельгию, опасаются, что передача российских активов Украине приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты. Бельгия и Люксембург требуют гарантий, что для них не будет никаких юридических и финансовых рисков.

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      Марина Совина
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