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19:42, 7 ноября 2023Мир

В Евросоюзе забеспокоились из-за передачи российских активов Украине

Politico: страны ЕС беспокоятся, что передача активов РФ Украине ударит по ним

Фото: Bert Van Den Broucke / Globallookpress.com

Инициатива Евросоюза использовать замороженные активы России для восстановления Украины столкнулась с беспокойством Бельгии и Люксембурга. Об этом пишет издание Politico.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что «Большая семерка» и Еврокомиссия пытаются найти структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему.

Он подчеркнул, что для того, чтобы изъять российские активы, должна быть правовая основа. Способа, который не имел бы тяжелых последствий для европейской экономики, не существует.

Ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Бельгию, опасаются, что передача российских активов Украине приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты. Бельгия и Люксембург требуют гарантий, что для них не будет никаких юридических и финансовых рисков.

Ранее депутат норвежского парламента Ине Эриксен Серейде обратилась к министру финансов страны Трюгве Слагсвольду Ведуму с вопросом о том, есть ли у Центробанка РФ замороженные в Норвегии финансовые активы.

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