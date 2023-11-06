В Норвегии подняли вопрос о замороженных в стране российских активах

В парламенте Норвегии подняли вопрос о замороженных в стране российских активах

Депутат норвежского парламента Ине Эриксен Серейде обратилась к министру финансов страны Трюгве Слагсвольду Ведуму с вопросом о том, есть ли у Центробанка (ЦБ) РФ замороженные в Норвегии финансовые активы. «Лента.ру» ознакомилась с текстом обращения Серейде к правительству.

«Есть ли у Центробанка России финансовые активы в Норвегии, если да, то где они расположены и заморожены ли они в соответствии с действующими санкциями?» — спросила Серейде.

29 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва ответит симметрично, если Евросоюз направит замороженные на европейских счетах российские активы на помощь Киеву. «В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — написал он в Telegram-канале.

После начала российской специальной военной операции на территории Украины западные страны заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. В Евросоюзе неоднократно предлагали конфисковать эти деньги и направить их на помощь Киеву. Однако для этого у стран ЕС нет механизма, поэтому они пытаются найти способ это сделать.