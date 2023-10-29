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09:34, 29 октября 2023Экономика

Володин предупредил о симметричном ответе на кражу замороженных средств России

Володин: воровство замороженных средств России потребует симметричного ответа

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

За кражей замороженных средств России Европой может последовать симметричный ответ. Об этом предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева». Политик отметил, что это решение потребует от Москвы симметричного ответа. Он предостерег, что в таком случаем будут конфискованы гораздо большие активы недружественных стран.

Председатель Госдумы также указал на ухудшение экономической ситуации в Европе. Он заявил, что поддержка Киева дорого обошлась простым европейцам.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились об использовании части замороженных средств России, прежде всего дохода от них. Он подчеркнул, что помощь Украине остается приоритетом Евросоюза.

В июне фон дер Ляйен призывала конфисковать замороженные активы ЦБ России на восстановление Украины. По ее мнению, именно Россия должна оплатить стоимость масштабных разрушений на Украине.

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      Алина Гончарова
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