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11:41, 27 июня 2023Мир

Еврокомиссия призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ

Глава ЕК призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) должна конфисковать замороженные активы ЦБ России на восстановление Украины, призвала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит Nikkei.

«Я придерживаюсь твердого мнения, что Россия должна оплатить стоимость масштабных разрушений, которые она спровоцировала на Украине», — сказала она.

Отмечается, что политик надеется вскоре выдвинуть соответствующее предложение.

Ранее британская партия лейбористов потребовала представить план по замораживанию российских активов. В частности, члены партии призвали установить период конфискации в 90 дней.

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    Виктория Кондратьева
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