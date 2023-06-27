Еврокомиссия призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ

Глава ЕК призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины

Еврокомиссия (ЕК) должна конфисковать замороженные активы ЦБ России на восстановление Украины, призвала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит Nikkei.

«Я придерживаюсь твердого мнения, что Россия должна оплатить стоимость масштабных разрушений, которые она спровоцировала на Украине», — сказала она.

Отмечается, что политик надеется вскоре выдвинуть соответствующее предложение.

Ранее британская партия лейбористов потребовала представить план по замораживанию российских активов. В частности, члены партии призвали установить период конфискации в 90 дней.