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09:17, 27 июня 2023Мир

Лейбористы Британии потребовали представить план по замораживанию активов России

Guardian: лейбористы Британии потребовали представить план по замораживанию активов России

Фото: Jessica Taylor / Reuters

Британская партия лейбористов потребовала представить план по замораживанию российских активов в течение 90 дней. Об этом сообщает The Guardian.

По информации газеты, члены партии также призвали установить крайний срок, после которого нераскрытие информации о местонахождении российских активов будет считаться уголовным преступлением. Отмечается, что часть лейбористов считает Лондон отстающим от других стран по вопросу конфискации активов Москвы.

При этом британское правительство с осторожностью относится к законности конфискации государственных активов, так как опасается, что это создаст опасный прецедент. Guardian пишет, что таким образом средства станут уязвимыми для внешнеполитических споров.

Лейбористы пытаются надавить на кабмин и подчеркивают, что Лондон обещал разработать план по активам России, но ничего не предпринял в этом направлении.

Ранее глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Великобританией Вооруженным силам Украины (ВСУ), значительно повлияли на боевые действия. По его мнению, они оказали воздействие на российскую армию.

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    Виктория Кондратьева
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